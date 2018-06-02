Öğrenciler spora yönlendirilmek için testten geçti

sınıf öğrencileri ilçe genelinde teste tabi tutuldu.

Erzin Kapalı Spor Salonunda teste tabi tutulan öğrenciler başarılı olmak için mücadele etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Erzin Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hanifi Demirkıran, “Gençlik ve Spor Bakanlığımız ülke geneli dahilinde, Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Erzin’de Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ilkokul 3.sınıfta okuyan tüm öğrenciler teste tutuldu. Bundan böyle bu öğrencilerin gelecekleri bu teste bağlı olacak” dedi.

Proje kapsamında ilkokul 3. sınıfta okuyan yaklaşık 750 öğrencinin teste tabi tutulduğu belirtildi.