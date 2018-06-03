Öğrenciler zeytinde kendi markalarını oluşturdu

6 gruba ayrılan öğrenciler, ürettikleri zeytin ve zeytinyağına "Hatzet", "Ala", "Lezzet", "Akdeniz", "Ekinci" ve "Zet" adını verdi.

Ekinci Atatürk Ortaokulu Müdürü Ahmet Hayri Yılmaz, projeyle eğitimin her türlü dalını vermeye çalıştıklarını söyledi. Üretilen zeytinyağları veya zeytinlerin satılarak bölgedeki yardıma muhtaç çocuklara, fakir aile çocuklarına destekte bulunulduğunu ifade eden Yılmaz, ”Altıncısı sınıf öğrencilerimizin sosyal bilgiler dersinde işledikleri ’Girişimcilik ve Nitelikli İnsan’ konusuyla ilgili olarak sosyal bilgiler öğretmenimizin bize getirdiği teklifle bölgedeki bulunmayan, eksik hissedilen bir zeytinyağı fabrikasının oluşmasıyla ilgili çocuklarımızın bir çalışması olabilir mi diye böyle bir teklife sevinerek, mutlu olarak destek verdik. Ve bununla beraber çocuklarımıza her türlü desteği vererek bu konudaki çalışmaları başlattık. Şuan sınıfımızın öğrencilerinin hazırlamış olduğu fabrika deneyimleri, kendi ürettikleri zeytinyağı ve zeytinlerle ilgili çalışmalar yapılmış bulunmaktadır” dedi.

Amaçlarının çocuklar tarafından üretilen bu zeytinyağları veya zeytinlerin satılarak yardıma muhtaç çocuklara, fakir aile çocuklarına destekte bulunmak olduğunu belirten Yılmaz, “Bu tür organizasyonlarda, bu tür etkinliklerde çocuklarımızı bilinçlendirmek, çocuklarımıza her türlü desteği vermek için var gücümüzle de çalışıyoruz. Okulumuzda diğer bir projemiz olan geri dönüşümle ilgili atık kağıt, plastik şişe, mavi kapak, atık zeytinyağı, bunlarla ilgili yapılan çalışmalar da yine doğadaki, çevredeki birçok maddenin dönüşümünü, doğal kaynaklarımızın, zenginliklerimizin doğada kalmasını sağlamak istiyoruz. 3 sene içerisinde bunlardan elde ettiğimiz gelirlerle ve bunlarla ilgili yapmış olduğumuz çalışmalarla iki tane çocuğumuza tekerlekli sandalye aldık, onları mutlu ettik” dedi.

Ekinci Atatürk Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Tuncer Baran da, öğrencilere derslerde daha çok ezberletmek yerine yaşayarak, uygulayarak kendilerinin bu işi yapabileceklerini fark ettirmeye çalıştıklarını söyledi. Baran, "Geldiğimiz noktada altı gruba ayrıldık. Altı gruptaki öğrencilerimizle birlikte benim rehberliğim ve okul müdürümüzün koordinatörlüğünde altı tane farklı zeytinyağı markası ve zeytin, sofralık zeytin markası ortaya çıktı. Mutluyuz. Burda daha çok şunu yapmaya çalıştık, farkındalık oluşturmaya çalıştık. Derslerimizde daha çok ezberletmek yerine yaşayarak, uygulayarak bizim de bu işi yapabileceğimizi fark ettirmeye çalıştık. Başarılı da olduk. Umarım dikkat çekebilmişizdir" ifadelerini kullandı.