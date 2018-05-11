Öğrencilerden çikolatalı trafik denetimi

Arsuz ilçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, hafta kapsamında Arsuz karayolu üzerinde öğrenciler ile birlikte trafik uygulaması yaptı.

Ekipler tarafından durdurulan sürücülere, Gözcüler Mesleki Teknik Lisesi öğrencileri Seda Nur Nedime Özgün, M. Ali Akçalı, Ecem Nur Horuz ve Ali Özdemir tarafından trafik kuralları hatırlatıldı. Aşırı hız ve emniyet kemeri kullanımı ve bu yılki slogan olan ‘Heyy! Büyükler Trafik Kurallarına Uyun, Biz Çocuklara Örnek Olun’ ‘Trafikte Çocuk Güvenliği’ teması kapsamında sürücülere uyarılarda bulunan öğrenciler, sürücülere çikolata ikram etti.

Trafik polisi yeleklerini giyen ve çok heyecanlı oldukları gözlenen öğrenciler, yaptıkları uygulama ile trafikte kurallara uymanın hayat kurtardığını söylediler.

Öğrencilerin verdikleri bilgilerden ve ikramlarından dolayı teşekkür eden sürücüler ise trafikte kurallara uymaya devam edeceklerini söylediler.

Arsuz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amiri Talip Gönül, her yıl 5-11 Mayıs tarihleri arasında Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası olarak kutlandığını, etkinlikler kapsamında öğrenciler ile birlikte bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gönül, “Bu yılki sloganımız ‘Heyy! Büyükler Trafik Kurallarına Uyun, Biz Çocuklara Örnek Olun’ ‘Trafikte Çocuk Güvenliği’ teması ile sürücülerin emniyet kemeri ve kask kullanımı hususunda bilinçlendirerek kurallara uyan sürücülere çikolata ikram edip uymayanlara ise uyarı yaparak ilçemizde farkındalık yaratmak için öğrencilerimizle bir uygulama yaptık. Sürücülerimizin dikkatini çekmek istedik ve bunu da öğrencilerimiz ile başardık. Ben öğrencilerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.