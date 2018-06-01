Öğrencilerden karma resim sergisi

Reyhanlı Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi Müdürü İsa Benli, iki okul öğrencilerinin öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları karma resim sergisinde birbirinden güzel 50 resmin yer aldığını söyledi. Benli, sergi süresince de öğrencilerin müzik öğretmenleri eşliğinde müzik dinletisi sunduklarını da sözlerine ekledi.

Cemil Meriç Kültür Evi’nde düzenlenen serginin açılışına Kaymakam Fatih Çobanoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Çüter, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Saruhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Arslan ve davetliler katıldı.