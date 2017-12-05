Öğrencilerden örnek davranış

sınıf öğrencileri, bir Suriyeliye ait içerisinde bin 80 TL bulunan cüzdanı sahibine teslim etti.

Reyhanlı TOKİ İstiklal Ortaokulu öğrencisi Furkan Çimen ile Samet Konmaz sabah okula gelirken yolda cüzdan buldu. Cüzdanı kontrol eden öğrenciler içerisinde Suriyeli şahsa ait Geçici Koruma Kimlik Belgesi ve bin 80 TL para gördü. Bunun üzerine okula gelen öğrenciler okul müdürü Ömer Abdulganioğlu’na cüzdan bulduklarını ve sahibine ulaşmak istediklerini söylediler.

Cüzdanı kaybeden Suriyeli İsmail Rahman, bulunması için belediye zabıta müdürlüğüne giderek durumunu anlattı ve bulunmasını istedi. Ancak aynı saatlerde okul müdürü Ömer Abdulganioğlu’da zabıtayı arayarak anons edilmesini istediği sırada sahibinin yanlarında olduğunu öğrendi.

Zabıta memuru eşliğinde okula giden İsmail Rahman öğrencilerden parasını alarak teşekkür etti. Öğrenciler ise içerisinde para ve kimlik bulunan cüzdanı sahibine teslim ettiklerini, bunun bir insanlık görevi olduğunu söylediler.