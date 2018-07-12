Öğrencilerin gözünden 15 Temmuz Resim Sergisi

2017-2018 eğitim öğretim yılında İskenderun’daki okullarda yıl içerisinde yapılan resim yarışmalarında seçilen 46 eser 15 Temmuz’un ikinci yıl dönümünde İskenderun halkının beğenisine sunuldu.
İskenderun Halk Eğitim Merkezi sergi salonunda açılışı gerçekleştirilen sergiye İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, Belediye Başkanı Seyfi Dingil, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Köseoğlu, Halk Eğitim Müdürü Suat Nesim Sarı, ilçe milli eğitim şube müdürleri, okul müdürleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.
Sergideki amacın 15 Temmuz destanını unutturmamak, milli irade bilinci geliştirmek, 15 Temmuz destanının çocukların kendi gözleriyle yaptığı resimlere yansıtıldığı belirtildi.
Sergide öğrencilerin en çok eserinin yer aldığı okul Yunus Emre Ortaokulu olurken, toplamda 46 eser yer aldı.
Ayrıca sergiye katılanlara İskenderun Namık Kemal Ortaokulu tarafından hazırlanan 15 Temmuz Ruhu adlı şiir kitabı hediye edildi.