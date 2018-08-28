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28 Ağustos 2018 17:17

Öğretim Görevlisi Melisa Kara’ya ödül

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’ne bağlı Ziraat Fakültesi’nde doktora yapmakta olan Öğretim Görevlisi Melisa Kara, International Society for Horticultural Science (ISHS) tarafından İstanbul’da düzenlenen kongrede yaptığı İngilizce sunumuyla ödül aldı.

Öğretim Görevlisi Melisa Kara’ya ödül

28 Ağustos 2018 17:17


Melisa Kara, maydanoz üretiminde söz sahibi konumundaki Hatay’da yaptığı doktora çalışması olan "Maydonozdaki nitrat nitrit birikiminin tespiti ve klorofil içeriği ile ilişkileri" ile ilgili araştırma bulgularını içeren İngilizce sunumuyla "En iyi sözlü sunum ödülü"nü aldı.


Dünya çapında bir organizasyon olan; Amerika, İngiltere, Almanya, Japonya, Hindistan, Arjantin, İsviçre, Kanada, Kolombiya, Nairobi gibi dünyanın dört bir yanından gelen 2 bin akademisyenin katıldığı "IHC 2018 XXX. International Horticultura Congress"de ödül almayı başaran Hataylı Melisa Kara’nın sunumu tam metin ve İngilizce olarak "Acta Horticulturae" denen çok saygın bir index yayın organında yayımlanacak.




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