Öğretim Görevlisi Melisa Kara’ya ödül

Melisa Kara, maydanoz üretiminde söz sahibi konumundaki Hatay’da yaptığı doktora çalışması olan "Maydonozdaki nitrat nitrit birikiminin tespiti ve klorofil içeriği ile ilişkileri" ile ilgili araştırma bulgularını içeren İngilizce sunumuyla "En iyi sözlü sunum ödülü"nü aldı.

Dünya çapında bir organizasyon olan; Amerika, İngiltere, Almanya, Japonya, Hindistan, Arjantin, İsviçre, Kanada, Kolombiya, Nairobi gibi dünyanın dört bir yanından gelen 2 bin akademisyenin katıldığı "IHC 2018 XXX. International Horticultura Congress"de ödül almayı başaran Hataylı Melisa Kara’nın sunumu tam metin ve İngilizce olarak "Acta Horticulturae" denen çok saygın bir index yayın organında yayımlanacak.