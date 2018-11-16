Öğretmenler Günü 6 ilde farklı etkinliklerle kutlanacak

Karahan düzenlediği basın toplantısında, Öğretmenler Gününü bu yıla mahsus olarak özel kutlamalarla gerçekleştireceklerini belirterek, “Hatay, Erzurum, Mersin, İzmir, Konya ve Samsun'da diğer illerden farklı olarak o ilin sosyal, kültürel özelliklerine göre öğretmenler gününün kutlanması için Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından talimat gönderildi. Biz de arkadaşlarımızla Hatay ilinde 2018 Öğretmenler Günü kutlamalarının ilimize özgü özelliklerle kutlanması için programlar yaptık. Bu program yaklaşık 1 hafta süresince devam edecek” dedi.

Hatay'da görev alan 22 bin resmi, 3 binde özel okulda öğretmenin bulunduğunu belirten Karahan, “Buna 3 bin de Suriyeli geçici öğretmenlerimizi eklersek 28 bin öğretmenimiz çalışıyor. Bu Hatay için ciddi bir rakam” dedi.

Antakya Öğretmenevinde gerçekleşen toplantıda Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Çerko, Defne İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Gülistan ve Antakya Halk Eğitim Müdürü Sabri Tazeaslan'da hazır bulundu.