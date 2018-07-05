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05 Temmuz 2018 15:01

Öğünç: "Mağaralarda yarasa kozası arayanlar ekosisteme zarar veriyor"

Hatay Tabiatı Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Öğünç, yarasa kozası ve kesesi bulma amacıyla mağaralara girenlerin ekosisteme zarar verdiğini söyledi.

Öğünç:

05 Temmuz 2018 15:01


Başkan Öğünç, yaptığı açıklamada, son günlerde ekosisteme zarar veren dolandırıcılık olayına rastlandığını belirterek, "Son zamanlarda sosyal medya ve çeşitli internet sitelerinde ’yarasa kozası’, ’yarasa kesesi’ ve ’yarasa yuvası’ başlığı altında sunulan ve başta yarasalar olmak üzere mağara ekosistemine zarar veren dolandırıcılık olayına rastlanmaktadır" dedi.


Yarasa kozası ya da yarasa kesesi bulmak amacıyla mağaralara bilinçsizce girildiğinde ışık ve gürültüye karşı oldukça hassas olan ve olumsuz etkilenen yarasaların yavrusunu bırakarak geri dönüşümsüz mağarayı terk edeceğini ve yavrunun da beslenemediği için öleceğini ifade eden Öğünç, şöyle devam etti:


"Dişi yarasalar doğumdan sonra koloni oluşturarak yavrularına bakarlar, anne sütü olmadan yavruların bir kese ya da koza içinde büyümesi imkansızdır. Bu keseler muhtemelen mağarada yaşayan örümcek türlerine ya da çulhakuşuna aittir. Mağaracılık Federasyonu tarafından bazılarının da çamura bulanmış şişme balonlar olduğu belirtilmiştir."


Türkiye’de bulunan 41 yarasa türünün hepsinin koruma altında olduğunu belirten Başkan Ögünç "Özellikle yavrulu dişi koloniler ile kış uykusundaki koloniler rahatsız edildiğinde kolonideki bireyler olumsuz etkilenecektir. Halbuki özellikle böcekle beslenen yarasalar zararlı böceklerin mücadelesinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Yarasalara zarar verildiği tespit edildiğinde gerekli makamlar tarafından yasal işlemler uygulanacaktır" dedi.




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