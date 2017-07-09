Okul bahçesinde yapılan havai fişek gösterisi, okulu yaktı

Olay, Hassa ilçesi Akdeniz Mahallesi Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş okulun bahçesinde düğününü yapıyordu. Düğünün ilerleyen saatlerinde havai fişek gösterisi yapılmaya başladı. Havai fişeklerin okulun çatısına düşmesi üzerine, ahşap olan çatı biranda alev almaya başladı. Düğüne katılan vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Okulun çatı katının tamamen yandığı öğrenildi.