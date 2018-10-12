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Okulda kaşınmaya başlayan öğrenciler soluğu hastanede aldı

Hatay’da bir ortaokulda öğrenim gören 20 öğrenci vücutlarının kızarıp kaşınmaya başlamasıyla, velileriyle birlikte hastaneye başvurdu.

Hatay'da bir ortaokulda öğrenim gören 20 öğrenci vücutlarının kızarıp kaşınmaya başlamasıyla, velileriyle birlikte hastaneye başvurdu.


Kırıkhan ilçesinde bulunan Kurtuluş Ortaokulu'nda vücutlarında kızarıklık olan ve kaşınan 20 öğrenci için okul yöneticileri, okula sağlık ekibi çağırdı. Okula gelen sağlık görevlileri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından okuldan ayrıldı. Kaşıntı ve kızarıklık şikayetleri artınca öğrenciler de velileri tarafından Kırıkhan Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan bir özel hastaneye götürüldü.


Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde öğrencilerin vücutlarında oluşan kızarıklık ve kaşıntıyla ilgili ilk muayeneleri yapıldı.


Öğrencilerde bulaşıcı hastalık durumunun olmadığı belirtilirken, kesin sonucun tahlillerden sonra belirleneceği öğrenildi.

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