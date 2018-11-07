Okulda seçim heyecanı

Antakya Ekinci Atatürk Ortaokulu'nda günlerdir süren Okul Meclis Başkanlığı seçim çalışmaları tamamlanarak öğrenciler, sandığa gitti.

Okul müdürü Ahmet Hayri Yılmaz, Milli eğitim Bakanlığına bağlı demokrasi eğitimine bağlı ve okul meclisi yönergesine göre hazırlanan seçimlerin yapıldığını söyledi.

Amaçlarının cumhuriyetimizi demokrasi ile güçlendirilmesi, öğrencilerde demokrasi kültürünün yerleşmesi olduğunu ifade eden Yılmaz, evrensel değerlere bağlı nesillerin yetiştirilmesi için ve öğrencilere seçme, seçilme kültürünün kazandırılması için amaçladıklarını belirtti.

Proje uygulayıcı Öğretmen Tuncay Varan yaptığı açıklamada, okul temsilci seçimlerinde, genel seçimlerde uygulanan tüm ilkeleri birebir uyguladıklarını söyledi.

Varan, seçilen okul meclisi bir yıl faal olacağını, idare ve öğrenciler arasında köprü olacağını, öğrencilerin isteklerini, dileklerini idareye bildireceğini kaydetti.

580 öğrencinin hazır bulunduğu okul temsilcisi seçiminde 9 aday yarıştı. Demokratik bir seçimin bütün kurallarının işletildiği, İl Seçim Kurulundan alınan seçim sandığının kullanıldığı, kapalı oy, açık tasnif sistemiyle yapılan seçim sonucunda 8 C Sınıf öğrencisi Ezgi Ezer diğer adayları geride bırakarak meclis başkanı seçildi.

Seçimden sonra bir konuşma yapan Ezer, "Oy veren yada vermeyen Tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Onlara ve vaat ettiğim hizmetleri yapmak için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.