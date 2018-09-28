Omega 3 hem anneyi koruyor hem bebeği

Dr. Süleyman Cansun Demir, kan şekerini düzenleyip bağışıklığı güçlendiren Omega 3'ün hem anneyi hem bebeği koruduğunu söyledi.

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Hatay Şubesi tarafından 26 Eylül Çarşamba günü Hatay'da düzenlenen “Anneler Yaşasın, Yaşasın Anneler” etkinliğinde Dr. Süleyman Cansun Demir, gebelikte Omega 3 kullanımı ilişkin bilgilerini aktardı.

"Kalp hastalıklarını en aza indirir"

Omega 3 alınmasıyla trigliserit ve kolesterolün düştüğünü belirten Prof. Dr. Demir, bu sayede ateroskleroz ve buna bağlı kalp hastalıkları ve inme riskinin azaldığını, bağışıklık sistemini güçlendirdiğinden kansere karşı savunma mekanizmalarını da destekleyip, beyin, retina, sperm, cilt hücrelerini de kuvvetlendirdiğini ifade etti.

Gebelikte şekerin bazı anne adaylarının korkulu rüyası olabildiğini söyleyen Prof. Dr. Demir, "Bu noktada Omega 3 yeniden devreye giriyor. Düzenli ve doktor kontrolünde Omega 3 tüketiminin kan şekerinin düzenlenmesinde, insülin hassasiyetinin artırılmasında fayda sağlıyor. Omega 3 ayrıca kanın akışkanlığını arttırarak, pıhtılaşma patolojilerini en aza indiriyor. Sonbahar mevsimin gelmesiyle romatizma rahatsızlığı olan anne adayları için Omega 3, yine rahatlatıcı bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Omega 3'ün içerisinde bulunan antienflamatuvarın olumlu etkileri sayesinde romatizmal hastalıkların sebep olduğu ağrılar artık rahatsızlık olmaktan çıkıyor" dedi.

"Lohusalık depresyonuna karşı Omega 3"

Gebelik sırasında Omega 3 tüketiminin yani uzun zincirli yağ asidi alımının prematüre ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerin oranlarını azalttığını ifade eden Prof. Dr. Demir, “Hamilelik süresince yüksek miktarda Omega-3 alımının fetal kilo alımı ve gebelik suresini olumlu etkilediği yine araştırma sonuçları arasındadır. Gebelik sırasında tüketilen Omega 3'ün anne karnında olan bebeğin beyin ve sonraki nörolojik gelişimini olumlu etkilediğine ilişkin pek çok veri bulunuyor. Yapılan araştırmalar ayrıca Omega 3 kullanımının lohusalık döneminde oluşan postpartum yani doğum sonrası sıklıkla görülebilen depresyon riskini azaltıcı etkisi olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

Ekim ayının meme kanseri farkındalık ayı olduğunu belirten Demir, Omega 3'ün adet dönemini sancılı ve ağır geçiren kadınlar için etkili olabileceğini, meme kanserini koruyucu ve bunama üzerinde önleyici etkisi olduğunu da belirtti.