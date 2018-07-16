’Ömer Halisdemir’ şiiri komutanı ve protokolü ağlattı

İskenderun’da düzenlenen ‘15 Temmuz Milli Birlik Yürüyüşü’ kapsamında protokol üyeleri, akademisyenler, STK’lar, iş adamları, öğrenciler ve binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla Atatürk Anıt alanında bir araya geldi. FETÖ’nün darbe girişimi sırasında hainlere ilk kurşunu sıkan kahraman Ömer Halisdemir için Dursun Ali Erzincanlı’nın yazdığı ’Otuz Kuş’ şiiri büyük ilgi gördü. ’Otuz Kuş’ isimli şiir okunurken, İskenderun 39’uncu Mekanize Piyade Tugayı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel ile alanda bulunan yüzlerce vatandaş gözyaşlarına hakim olamadı.

Ankara Gölbaşı’ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci General Semih Terzi’yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren ve bu görev uğruna şehit düşen Astsubay Ömer Halisdemir’e herkesin gıpta ettiğini söyleyen Milletvekili Özel, "Sinevizyonda izlerken eminim hepiniz gıpta ettiniz, hepinizin yüreği attı. Hepiniz o makama imrendiniz. Hepiniz birer Ömer Halisdemir olmak istediniz. Rabbim makamlarını cennet eylesin. Mekanlarını cennet eylesin" dedi.