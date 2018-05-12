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12 Mayıs 2018 13:50

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: “Hatay’a 892 milyon lira değerinde yatırım yapıldı”

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Hatay’a 892 milyon lira değerinde yatırım yaptıklarını açıkladı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: “Hatay’a 892 milyon lira değerinde yatırım yapıldı”

12 Mayıs 2018 13:50


Hatay’da 10 adet tesisin açılış ve temel atma törenlerine katılmak üzere şehre gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Hatay Valisi Erdal Ata’yı ziyaret etti daha sonra valilik bahçesine fidan dikti.


Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Ne olursa olsun arkadaşlarıma talimat verdim, Reyhanlı Barajı’nda şu anda çalışmalar hızla devam edecek ve 2019 yılı Temmuz ayında su tutulacak. Bu müjdeyi verin" dedi.


2017 yılında Hatay’a 73 müjde verdiğini hatırlatan Eroğlu, bu müjdelerin 892 milyon lira değerinde olduğunu söyledi.


Kente heybelerinin dolu bir şekilde geldiklerini, 10 tesisin temel atma ve açılış törenlerinin yapılacağını anlatan Eroğlu, yapılacak yatırımlar hakkında bilgi verdi.


Kısa sürede bu yatırımlardan 54’ünü tamamladıklarını aktaran Eroğlu, "19 tane kaldı. Bunların da kimisi yüzde 32-34’te kimisi yüzde 65’te kimisi de yüzde 85’te. İnşallah bunları da bu yılsonuna kadar bitireceğiz" diye konuştu.




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