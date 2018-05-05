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05 Mayıs 2018 01:28

Osman Öztunç ülkücü gençleri coşturdu

Hatay Ülkü Ocakları tarafından Osman Öztunç konseri düzenlendi.

Osman Öztunç ülkücü gençleri coşturdu

05 Mayıs 2018 01:28


Antakya 15 Temmuz Milli İrade Parkı’nda gerçekleşen konser Saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı ile başladı.


Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Hatay Ülkü Ocakları Başkanı Metin Taşçı, Bugünde ülkücü hareketin tıpkı o günkü gibi haklının yanında olduğunu söyledi.


Taşçı, Hakkın, hakikatın yanında olan gençliğin milli birliğin yılmaz bekçileri olduğunu belirterek: “Biliyoruz, inanıyoruz ve iman ediyoruz ki, ülkücü hareketin gönlü aklı, bizim gibi Türk ülküsüne gönül vermiş soydaşlarımızla beraberdir. Türklüğün yaşadığı her coğrafya bizim ilgi ve duyarlılık alanımızdır. Coğrafyalarımız ayrı, devletlerimiz farklı olabilir ama biz aynı milletin yürekleri bir atan evlatlarıyız. Ayrımız, gayrımız yoktur. Kerkük’te, Musul’da, Doğu Türkistan’da, Balkanlar’da bu ülküye gönül veren soydaşlarımızın duaları bizimledir. Onların tek ümidi ülkücü Türk gençliğidir” dedi.


Konuşmanın ardından Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.


Daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Aday Adayları sahnede birlik içerisinde olduğu mesajını verdiler.


Gecenin sonunda Sanatçı Osman Öztunç tarafından ülkücülerin akıllarına yer etmiş efsanevi şarkıları söylendi.




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