Otistik Buğra Çankır mest etti

Hatay İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Buğra Çankır, Başbakan Binali Yıldırım ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın da katıldığı ‘Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı Tanıtım Toplantısı’nın açılışında sunduğu resital ile Başbakan Binali Yıldırım başta olmak üzere tüm dinleyenleri mest etti.

“Perfect/Absolute Pitch” (Mükemmel/Mutlak Kulak) olarak adlandırılan olağanüstü müziksel işitme yeteneğine sahip olması nedeniyle dünyadaki 664 müzik dehasından birisi olarak kabul edilen ve birincilikle kazanarak öğrenim gördüğü İSTE Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı’nı büyük bir başarı ile bitiren, okulunu bitirir bitirmez mezun olduğu konservatuvarda öğretim görevlisi olan otistik Buğra Çankır, geçtiğimiz Aralık ayında İstanbul’da, Başbakan Binali Yıldırım ile Aile Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının katıldığı “Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı Tanıtım Toplantısı”na katıldı.

Toplantının açılışında, İSTE Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Buğra Çankır, flüt öğrencisi Alpaslan Ertuğrul Eren ile birlikte dinleyenlere unutulmaz bir resital sundu. Buğra Çankır’ın performansını beğeniyle izleyenBaşbakan Binali Yıldırım, İSTE Öğretim Görevlisi Buğra Çankır’ı bizzat tebrik ederek başarılar diledi.

Buğra Çankır’ı İSTE olarak desteklemeye devam edeceklerini belirten Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli, “O başarılı çalışmaları ile otizmlilerin, herkesin, sesi ve rol modeli durumunda. Azmetmenin nelere kadir olduğunu Buğra’nın şahsında görebiliyorsunuz. Herkese örnek olması lazım. O müthiş bir deha ve yetenek” diye konuştu.