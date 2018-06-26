Otomobil tarlaya devrildi: 1 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Hassa ilçesi Akbez mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 JA 0049 plakalı ismi öğrenilemeyen araç sürücüsü, aracının direksiyon hakimiyetini yitirdi. Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Kazaya gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracında sıkışan sürücüyü kurtardı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırdı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.