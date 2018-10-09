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Otomobil traktöre çarptı: 2 ağır yaralı

Hatay’ın Altınözü ilçesinde otomobilin traktörü çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde otomobilin traktörü çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.


Kaza, Yenişehir Mahallesi Atatürk Caddesi Sanayi mevkisinde meydana geldi. Aşırı hızlı olduğu iddia edilen Gökhan Tuzluoğlu'nun (21) kullandığı 06 HA 447 plakalı otomobil, önünde seyreden 79 DT 906 plakalı traktöre çarptı. Kazada askerden izne geldiği öğrenilen otomobil sürücüsü Gökhan Tuzluoğlu ile traktör sürücüsü Derviş Aslaner (18), ağır yaralandı. Hatay Bölge Hastanesine kaldırılan sürücülerin durumlarının kritik olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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