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Otomobiller motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Hatay’ın Hassa ilçesinde iki otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, yanındaki eşi ise yaralandı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde iki otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, yanındaki eşi ise yaralandı.


Edinile bilgiye göre, Kırıkhan'dan Hassa yönüne gelmekte olan Aykan Kurtulan yönetimindeki 06 AFK 608 plakalı otomobil, tarladan çıkarak karşı yöne geçmek isteyen Cafer Körkçü'nün kullandığı 31 U 2719 plakalı sepetli motosiklete çarptı. Yolda savrulan motosiklete arkadan gelen Mehmet Yılmaz idaresindeki 01 RV 576 plakalı otomobil çarparak sürükledi. Motosiklet sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan eşi Zeynep Gökçe ise yaralandı. Gökçe ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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