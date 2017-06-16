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16 Haziran 2017 17:29

Otoyolda devrilen tanker yandı

Hatay’ın Erzin ilçesinde TEM otoyolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen tanker yandı.

Otoyolda devrilen tanker yandı

16 Haziran 2017 17:29

Araç sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan oğlu kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.


Edinilen bilgiye göre, Ceyhan’dan İskenderun yönüne gitmekte olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tanker, Tem otoyolu Erzin turnikeleri kavşağına yaklaştığı sırada direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu virajı alamayarak devrildi. Bu sırada tankerde yangın çıktı.


Kazanın haber verilmesi üzerine yanan tankere Hatay Büyükşehir Belediyesi İtafiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürülürken kazada araç sürücü ve oğlu olduğu belirtilen yolcu hafif şekilde yaralandı.




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