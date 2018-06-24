Oy kullanmaya sedye ile gitti

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Parlamentosunun üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidiyor. Seçmenler oy kullanmak için oy kullanacakları okullara giderken, engelli ve hasta olan yaşlılara ise Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından ambulans hizmeti verildi.

Ambulans ile evinden alınan 67 yaşındaki Zehra Yılmaz oyunu kullanmak için İskenderun Kılıç Ali Paşa İlkokulu’na gelerek, oy kullanacağı sandığa sedye ile taşındı.

Sağlık görevlileri tarafından sedye ile taşınan Yılmaz, oyunu kullanarak tekrar evine bırakıldı.

Yine engelli olan ve 20 yıldır tekerlekli sandalyeye mahkum olan 90 yaşındaki Fatma Avcu ise oy kullanacağı Nuri Üysen Ortaokulu’na ambulans ile gelerek oyunu kullandı. Yılmaz, seçimin hayırlı olmasını diledi ve yetkililere teşekkür etti.

Nuri Üysen Ortaokulu’na oy kullanmaya gelen ve bir anda tansiyonu düşen bir vatandaşa ambulansta ilk müdahalesi yapıldı. Durumunun iyi olduğunu söyleyen vatandaş ailesiyle birlikte okuldan ayrıldı.