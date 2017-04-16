Diğer
Kategoriler
16 Nisan 2017 17:14

Oy vermeye atıyla geldi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında oy kullanmaya atıyla gelen bir kişi, ilgi odağı oldu.

Oy vermeye atıyla geldi

16 Nisan 2017 17:14


Şerif Dağlıoğlu adlı vatandaş, oyunu kullanmak için İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu’na "Manas" adlı atıyla geldi. 2138 No’lu sandıkta oy vermek için 5 yaşındaki yeğeni İbrahim Şimşek’i de yanına alan Dağlıoğlu, atını çok sevdiğini, birçok yere atı ile gittiğini söyledi. Dağlıoğlu, “Vatandaşlık görevimi yerine getirmeye geldim. ’Manas’ benim atımın adı. Gidebileceğim her yere onunla birlikte gidiyorum. Bugün de burada güçlü bir Türkiye için yeğenimle birlikte oyumu kullanmaya geldim. Güçlü ve büyük Türkiye için, istikrar ve istikbal için oyumuzu kullandık” açıklamasında bulundu.


Oyunu kullanan Şerif Dağlıoğlu, atı "Manas" ile birlikte vatandaşların meraklı bakışları arasında okulun bahçesinden ayrılarak uzaklaştı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HATAY HABERLERİ
HATAY HAVA DURUMU
22
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    22°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    22°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    22°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!