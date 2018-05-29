‘Oyun Karavanı’ İskenderun’a geliyor

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çocuk Oyun ve Spor Kulüpleri Konfederasyonu ve Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Oyun Karavanı’nın 2-3 Haziran tarihlerinde 16:00 – 19:00 saatleri arasında anıt alanına konuşlanacağını söyledi.

‘Oyun Karavanı’ hakkında bilgiler veren İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, “Geleneksel oyunların unutulmaması ve yeni nesillere aktarılması için hazırlanan ‘Oyun Karavanı’ sokaklarda oynanan geleneksel seksek, yakan top, çelik çomak ve sokak oyunlarına alıştırmayı hedefliyor. Bizlerde çocuklarımızı unutmadık onlar için karavanı kentimize getiriyoruz. Amacımız bu oyunları çocuklarla tanıştırmak. Biz gelecekle ilgileniyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için ne yapsak azdır. Onlar bizim gözümüzün nuru her şeyimizdir. Kentimizde iki gün kalacak oyun karavanına tüm çocuklarımız davetlidir. Ailelerimiz o gün mutlaka çocuklarımızla birlikte anıt olanında olalım” diye konuştu.