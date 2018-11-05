Özel: "Elimizde ithal cep telefonlarıyla hayvan ithalatına karşı çıkmamız abes"

AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, "Elimizde ithal cep telefonları ile hayvan ithalatına karşı çıkmamız biraz abes kaçmakta" dedi.

Özel, İskenderun Gazeteciler Cemiyeti'ni (İGC) ziyaretinde, Türkiye'de bazı taleplerin önce fiziki altyapılarının uygun olup olmadığına bakılması gerektiğini belirterek, "Et ithalatı ve gemideki canlı hayvanların tahliyesi konusunda kalıcı tedbirlerin alınması konusunu yaptığımız çalışmalarla gündeme taşıdık. Burada sadece bir ithalat söz konusu değil. Ülkemizde ve bölgemizde bir de transit ticareti söz konusu. Ülkemizden Irak başta olmak üzere başka ülkelere giden ithalatlarımız var. Türkiye ‘Dünya Sağlık Örgütü'ne üye ülkeler arasında ithalat prosedürü en ağır koşullara sahip ülkelerin başında geliyor. Bu konuda ciddi mevzuatlarımız bulunuyor. Bu da ülke olarak bu tür konulara ne kadar hassasiyetle yaklaştığımızın bir göstergesidir” diye konuştu.

İki hafta önce yaşanan anguslar konusunda yaşanan meselenin temelinde işini hassasiyetle yapan bir bürokratın sergilediği tavrın yattığını ifade eden Özel, "Anguslar konusunda bir izolasyon süreci zorunlu olmalıydı. Ama yaşanılan olayda ithal edilecek hayvanların izole edileceği ortam ayarlamadan indirilmeye kalkışıldı. Buna biz değil hiçbir ülkenin müsaadesi olmaz. Bu da ülkemizin aslında ne denli bir hukuk devleti olduğunun en büyük göstergesidir. Biz bu konunun üzerinde oldukça büyük bir çaba sarf ettik" dedi.

AK Parti Hatay Milletvekili olarak, et ithalatını politika konusunda desteklediğini söyleyen Özel şunları kaydetti:

"Arzu ettiğimiz şey hiçbir şeyin ithal edilmediği bir ülkede yaşamak o ayrı bir konu. Ama elimizde ithal cep telefonları ile hayvan ithalatına karşı çıkmamız biraz abes kaçmakta. Mesela Türkiye buğday ithal ediyor ama yine Türkiye un ihracatında da birinci sırada yer alıyor. Yani yurttaşı olduğumuz ülkenin gücünün farkında olmamız lazım geliyor. Bu bağlamda iktidar ve muhalefet güçbirliğinin yapılması muhakkak olmalı. Birbirimizle empati yaparsak eğer, hem İskenderun, hem Hatay daha yaşanılabilir bir yer haline gelir ve bu durum hem Türkiye'ye hem de dünyaya örnek olur.”