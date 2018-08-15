Palut: "3 futbolcu daha transfer edeceğiz"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor’un Teknik Direktörü İlhan Palut, Osman Çalgın Tesisleri’nde basın toplantısı düzenleyerek, Gençlerbirliği maçı ve transfer çalışmaları hakkında bilgiler verdi. En az 3 futbolcu transfer etmek istediklerine dikkat çeken Palut, orta saha ve forvet mevkilerine transfer yapacaklarını belirtti.

"Bireysel hatalar geriye düştük"

Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Gençlerbirliği maçında bireysel hatalar sonucunda rakibin kazandığı penaltıyla geriye düştüklerini belirterek, “Sezon başı hazırlıklarımız hem saha içi hazırlıklar hem de transfer çalışmaları ile beraber geçti. Sportif anlamda güzel bir hazırlık kampı geçirdik. Gençlerbirliği maçı öncesinde Kubilay’ın sakatlığı vardı, onu kadroya dahil edemedik. Maç dengeli başladı. Üst üste bireysel hatalar ve penaltı ile geriye düştük. İlk yarı top bize geçtiği zaman pozitif oyunumuzu ortaya koyamadık. İkinci yarı 50. dakikadan itibaren pas ve pozisyon üstünlüğünü ele aldık. 80. dakikadan sonra 30 dakika forse ettiğimiz oyun, oyundan düşmemize neden oldu ve bu dakikalardan sonra rakip oyunu tutarak maçı bitirdi. Pozisyon anlamında kısır bir maçtı ve duran topların sonucu belirleyeceği bir maç görüntüsündeydi ki zaten penaltı golü ile mağlup olduk. Maçtan gerekli dersleri alacağız, analizini yaparak, önümüzdeki maçlarda daha sağlam basacağız. Oyunumuz şu anda fena değil ama çalışmalarla daha iyi olacağımızı düşünüyorum” dedi.

"En az 3 futbolcu transfer edeceğiz"

Toplamda 3 futbolcu daha transfer etmeyi düşündüklerini vurgulayan Palut, “1 orta saha ve 1 forvet transferi için çalışmalarımız devam ediyor. Bir başka mevkiye bir futbolcu var ama o mevkiye normalde ihtiyacımız yok, futbolcu kaliteli olduğu için düşünüyoruz. Bir oyuncu da başka bir mevkiye alabiliriz ama orta sahaya 2 oyuncu da alabiliriz. Transferi asla kapatmadık. Buğra Temel’i bir haftalık antrenmanla 40 dakika oynattık, tabi Kubilay’ın da sakatlığının etkisi var. Ama net bir şekilde transfere ihtiyacımız var. En az 2, ideal 3, sürpriz olarak da 4 futbolcu transfer edebiliriz. Forvet ve orta sahaya yabancı futbolcu düşünüyoruz. Bu ligi kaldırabilecek düzeyde olması gerekiyor ama tercihlerimiz bir tık aşağıya kaymak zorunda kaldı. Bizi taşıyacaktan çok faydalı olabilecek konumuna doğru düşünmek durumundayız. Ama elimizdeki seçeneklerden en kalitelisini, kulübümüzün bütçesine uyanı ve Hatay’a gelmek isteyen oyuncu ile anlaşma sağlayıp, takımımıza kazandıracağız” ifadelerine yer verdi.