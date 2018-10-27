‘Pamuk Eller Yöresel Ürünler Üretiyor' projesi meyvesini veriyor

Kalkınma Bakanlığı SODES programı kapsamında Altınözü'nde kadınlara yönelik yapılan ‘Pamuk Eller Yöresel Ürünler Üretiyor Projesi'nde üretilen ürünler satışa hazırlandı.

Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı (SODES) katkılarıyla Altınözü Kaymakamlığı koordinatörlüğünde, Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile hayata geçirilen “Pamuk Eller Yöresel Ürünleri Üretiyor” projesi kapsamında kalifiye eleman ihtiyacının giderilmesi ve işsiz sayısının azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla 22 işsiz bayana yönelik “Yöresel Gıda Ürünleri Yapımı” kursları meyvesini vermeye başladı. Üretilen ürünler satışa hazır hale getirildi. İnternet üzerinden satışa sunulan ürünler, Altınözü Zeytin ve Zeytinyağı Festivalinde ayrıca Ankara'da düzenlenecek olan Hatay tanıtım günlerinde de stantlarda yerini alacak.

Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, proje ile kadınların aile bütçelerine katkı sağlamalarını hedeflediklerini belirterek, “Anadolu toprağı bereketli, verimli, eğer siz tarlanıza bahçenize bakarsanız, mutlaka bunun karşılığını size ziyadesi ile veriyor. Altınözü'nün de toprakları da bereketli topraklar. Altınözü'nde zeytinle birlikte biber, zahter çok önemli bir ürün. Yapmış olduğumuz projelerle özellikle evlerinde oturan hanım kardeşlerimizin aile bütçelerine katkı sağlamalarını hedefledik. Üretmiş oldukları ürünlerin işlenmeden pazara gitmesinden ziyade gerek konserve de, nardan nar ekşisine döndürülmüş hali ile son ürünü de kendilerinin yapması yöntemi ile Kalkınma Bakanlığı'na SODES programı kapsamında proje yapmıştık. 22 kadın kardeşimiz çalışıyor ama Halk Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde yürüyor proje. Bir farkındalık oluşturduk, kendilerinde de bir bilinç, bir değişim oluştu proje sayesinde. Biz buna inanıyoruz ve yapabiliriz dediler. Hatta bu nokta da pazarlama taktiği olarak PTT ile anlaşma yapıldı. İnternet üzerinden siparişler oluşturuluyor” dedi.

Ankara'da yapılacak olan Hatay tanıtım günlerinde ürünlerin stantlarda yerini alacağını dile getiren Kaymakam Uygur, “Evde biberi toplayıp, topladığı şekil ile tüccara veren hanımefendiler, kurutup iplere serip bunu internet üzerinden pazarlayabilen ablalarımız olsun istedik. Önümüzde Ankara'da Hatay tanıtım günleri var, orada kendileri temsil edecekler. Yüzde yüz doğal olan eski usul ile içerisine herhangi bir katkı maddesi katılmayan ürünlerimizi tüketicilerimize ulaştıracaklar” ifadelerine yer verdi.

Altınözü Kaymakamlığı Proje Koordinatörü Gökhan Arslan ise projenin sonuna doğru yaklaştıklarını ve bunun için de mutlu olduklarını söyleyerek “Projemizin sonuna doğru yaklaşmış bulunmaktayız ve mutluluk içerisindeyiz. Son aşamada ürünlerimizin paketlemesini yaptık, satışa hazır hale getirdik. İnternet üzerinden alış veriş yapılabilmesi için PTT ile protokol imzalandı. Proje kapsamında yöremizin nar ekşisinden, yöremize ait biber salçası, kurutmalık patlıcanlar, salatalıklar, biberler aynı zamanda reçelleri de ürettik” dedi.

Proje kursiyerlerinden Nevin Dönmez, proje sayesinde özgüven kazandıklarını ayrıca aile bütçesine katkıda bulunduklarını belirterek, “Bu projeden önce ben ev hanımıydım. 3 çocuğum var ve eşim çiftçi. Bizim için maddi, manevi desteği oldu. Bazı doğru bildiğimiz bilgilerin yanlış olduğunu öğrendik. Hocamız sayesinde doğruları yaptık. Kendimize özgüvenimiz geldi ve evimize katkımız oldu. 4-5 ayın sonunda projemiz tamamlandı. Ürünlerimiz hazırdır, aşamalar sonucunda satılma aşamasına girdik. Projemizin meyvelerini yeme zamanı geldi. Önce Altınözü'nde ki festivale daha sonra Ankara'da ki tanıtım günlerine katılacağız” dedi.