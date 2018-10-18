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Park eden araçlar itfaiyeye zor anlar yaşattı

Hatay’da bir restoranda çıkan yangına yetişmeye çalışan itfaiye ekipleri, caddeye park edilen araçlar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Hatay'da bir restoranda çıkan yangına yetişmeye çalışan itfaiye ekipleri, caddeye park edilen araçlar nedeniyle zor anlar yaşadı. Sıkışan itfaiye aracına vatandaşlar yardım etti.


Merkez ilçe Antakya'nın Güllübahçe Mahallesi Silahlı Kuvvetli Kuvvetler Caddesi'ndeki bir restoranın mutfak bacasında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine yetişmeye çalışan Büyükşehir Belediyesi itfaiye aracı, park eden araçların arasında sıkıştı. Bu sırada iki otomobilin aynaları kırılırken, vatandaşlar park eden araçları kaldırarak itfaiyeye yol açtı. Caddede sıkışan itfaiye aracı, 10 dakikalık çabanın sonucunda yangının çıktığı işletmeye ulaştı. Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

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