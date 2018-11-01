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Park halindeki araca çarpıp sıkıştılar

Hatay’ın Defne ilçesinde park halindeki araca çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi, sıkıştıkları yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Defne ilçesinde park halindeki araca çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi, sıkıştıkları yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Çekmece Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'ndaki kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybeden Bedrettin G.'nin kullandığı 31 F 1866 plakalı hafif ticari araç ilk olarak kaldırıma ardından da park halindeki 31 ABE 106 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Bedrettin G.'nin kullandığı araçta bulunan Nesibe G. ve Semiha G. sıkıştı. Acil yardım ekipleri ve vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Sürücü Bedrittin G. ve yan koltukta oturan Ali G. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.


Kaza sonrasında polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırılarak yol trafiğe açıldı.

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