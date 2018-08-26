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26 Ağustos 2018 02:20

Park halindeki tıra çarpan sürücü hayatını kaybetti

Hatay’da, park halindeki tırı fark edemeyen bir sürücü hayatını kaybetti.

Park halindeki tıra çarpan sürücü hayatını kaybetti

26 Ağustos 2018 02:20



Kaza, Hatay’ın Antakya ve Reyhanlı İlçelerini bağlayan ana yolda meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Antakya-Reyhanlı yolu Madenboyu Mahallesi istikametinde park halinde bulunan tırı fark edemeyen 31 EZ 192 plakalı araç sürücüsü Kenan Deviren (36), olay yerinde hayatını kaybetti. Tırın dorsesinin altına giren kamyonetinin içerisinde sıkışan 36 yaşındaki sürücünün cansız bedeni AFAD Ekipleri ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri tarafından çıkarıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, Kenan Deviren’in cansız bedeni Hatay Bölge Hastanesi morguna kaldırıldı.




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