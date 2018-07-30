Passolig stantları yeniden kuruluyor

Lig’de mücadele edecek olan Hatayspor, maçlara girişte zorunlu olan Passolig (e-bilet) uygulaması için taraftarlarını Hatayspor logolu Passolig almaya davet ediyor.

Süper Lig ve 1. Lig maçlarında zorunlu olan e-bilet uygulamasını bu sene ilk kez kullanacak olan bordo-beyazlılar, taraftarlarının Hatayspor logolu Passolig kartına sahip olmaları için geçtiğimiz haftalarda yapılan uygulamayı bir kez daha hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Şehrin farklı noktalarında kurulan stantlarla Hatayspor logolu Passolig kartına başvuru yapma imkanı sağlayan bordo-beyazlı idareciler, aynı uygulamayı yineleyecek.

Stantların kurulacağı yerlerin en kısa zamanda açıklanacağını ve kurulacağını belirten bordo-beyazlılar, Hatayspor taraftarının açılacak stantlara ilgi göstermesini ve stattaki yerini alarak takımına sahip çıkmasını bekliyor.