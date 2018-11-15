İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Patlayan trafo panik yaşattı

Hatay’da tarihi Uzun Çarşı’da bir anda alev alan trafo çarşı esnafına panik yaşattı.

Hatay'da tarihi Uzun Çarşı'da bir anda alev alan trafo çarşı esnafına panik yaşattı.


Edinilen bilgiye göre, Antakya'da bulunan tarihi çarşıda trafo patlaması meydana geldi. Patlama sonrası her tarafı duman kapladı. Patlama sonrası tedirgin olan esnafın paniği amatör kameralara yansıdı. Çevre esnafı patlama sonrası yangın tüpleri ile önlem aldı.


Günde binlerce insanın uğradığı çarşıda, olay yerine TEDAŞ ve itfaiye ekiplerinin gelmesiyle olası bir facianın önüne geçildi.


3 gün önce çarşıda başka bir noktada yine trafo paniği yaşandığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.