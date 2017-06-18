Payas Belediyesi binlerce Hataylıyı iftarda buluşturdu

Payas Belediyesi, Hatay’ın 15 ilçesinden binlerce vatandaşın katıldığı "Hatay İftarda Buluşuyor" programı düzenledi. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ezanın okunmasıyla vatandaşlar orucunu açtı.

Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, iftar yemeği sonrası yaptığı konuşmada, etkinliği düzenledikleri Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi’nin öneminden bahsetti. Altan, “Ecdadımız Mekke’nin Medine’nin 1 yıllık ihtiyaçlarını karşılamak için o dönem yola çıkarken birde kutsal emati yüklerler o develere. 1 yıl boyunca Kabe’nin örtüsü görevini yapacak örtü Mekke’ye gitmeden önce birkaç gün Payasımızda misafir ediliyordu. Tekrar yola çıktıktan sonra gidip Mekke’de 1 yıl boyunca kabe örtüsü olarak görev yapan örtü tekrar İstanbul’a doğru giderken yine Payasımızda misafir ediliyordu. Peygamber efendimizin kutsal emanetleri İstanbul’a giderken Payas’ta misafir ediliyordu. İşte o yüzden biz buraya kutsal mekan diyoruz” dedi.

Türkiye’nin 3 büyük hedefi

İftara katılan Ekonomi Bakanı Yardımcısı Fatih Metin’de organizasyon için Payas Belediye Başkanı Bekir Altan’a teşekkür etti. Yıl sonuna kadar Türkiye’nin 3 büyük hedefi olduğunu belirten Metin, “Bunlardan birisi enflasyon, ikincisi faiz, üçüncüsü ise işsizlik. Bunların hepsini tek hanelere indireceğiz” dedi.

Türkiye’nin dünyanın bazı en büyük firmalarının üretim merkezi olduğunu söyleyen Metin, “Avrupa Birliği’nin yüzde 1,8, OECD ülkelerinin yüzde 2,2 büyüdüğü yerde Türkiye yüzde 5 büyüdü. Bütün bu söylediklerim o sözde derecelendirme kuruluşlarına kapak olsun. Hamdolsun bu ülke üretiyor. Üretmeye devam ediyor. Artarak üretmeye devam ediyor. Hem yerli sermayemizin hem yabancı sermayenin Türkiye’de şu ana kadar getirdiği yatırım tutarı 700 milyar dolardır. Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada söz sahibi olması rahatsız etmektedir. Mesele budur. Dünyada hangi lider var Birleşmiş Milletler kürsüsüne gelip de dünya beşten büyüktür diyebilen. Bir tek bizim liderimiz var. Recep Tayyip Erdoğan var. O da bu gücü sizlerden alıyor” diye konuştu.

İftar programı daha sonra Arif Altunkaya’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için bestelediği marşı söylemesi ile devam etti.

İftar programına katılan bir vatandaş Payas Belediyesi’ne organizasyon için teşekkür ederken bir diğer vatandaş da ilk defa böyle bir organizasyona katıldığını ve çok memnun kaldığını belirtti. Kıbrıs Gazisi Ali Haydar Akarsu ise, “85 yaşındayım. İlk defa böyle güzel bir program görüyorum. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

İftar programına, vatandaşların yanı sıra kent protokolünden bazı isimler de katıldı.