Payas Emniyeti’nden hırsızlık olaylarına broşürlü uyarı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara broşür dağıtıp, halkın sağduyulu ve emniyet güçleri ile işbirliği içinde olmaları gerektiğini belirtti.

Dağıtılan broşürde hırsızlık olaylarına karşı alınabilecek önlemler şöyle sıralandı:

"- Hırsızların özellikle bahçeli evleri ve ışıklandırması az olan sokakları tercih ettiklerini görmekteyiz. Bu nedenle muhtarlıklardan sokağımızın ışıklandırılmasını isteyebiliriz.

- Evden kısa süreli çıkarken evde yanan bir lamba, açık TV ve radyo bırakabiliriz.

- Sokağımızda, mahallemizde yaşayan insanları tanımalıyız. Yabancı veya şüpheli gördüğümüz durum veya kişileri 155 Polis İmdat’ı arayarak ihbar etmeliyiz.

- Balkon kapısı ve pencerelerinin sağlam demir parmaklıklı olmasına dikkat ediniz. - Hırsızlar çok uğraşarak, gürültü çıkararak ve zaman harcayarak bir yere girmek istemezler. Kapalı pencereleri tercih etmezler, çünkü pencere kırmak dikkat çekicidir.

- Toplu yerleşim yerlerinden uzak meskenler hırsızların tercihidir. Bu tür evlerin kapıları güçlü menteşe ve sürgülerle donatılmalıdır. Bunlar kapınızın bir manevela veya levyeyle zorlanarak açılabilmesini engelleyecektir. Bunun yanı sıra çelik kapı kullanmanız veya kapı çerçevelerinin çelik destekli olmasında fayda vardır.

- Bahçeli evlerde, müstakil evlerde yaşayan vatandaşlarımız bina girişlerini ve çevresini aydınlatmalıdır. Kapılarda çift kilit bulundurulmasına ve geceleri kapı arkalarındaki emniyet zincirinin takılı olmasına dikkat ediniz.

- Evinizdeki küçük televizyon, müzik seti ve çelik para kasası gibi eşyaların hırsızlar tarafından çarşaf veya battaniyeye sarılarak çalındığını unutmayınız. Bu şekilde eşya taşıyanları gördüğünüzde hemen polise bildiriniz.

- Hırsızlar eve girdiklerinde ilk önce yatak odalarını karıştırırlar. Kıymetli eşyalarınızı evin daha değişik yerlerine saklayınız.

- Hırsızlık olaylarında parmak izi ekipleri olay yerini tetkik edinceye kadar suç yerinin karıştırılmaması, muhafaza altına alınması, olay yerinde bulunabilecek parmak izlerinin bozulmamasına dikkat edilmelidir.

- Evinize geldiğinizde camınızın kırıldığını ya da kapınızın aralık olduğunu fark ederseniz, evinize giren şahıs ya da şahıslar hala içerde olabileceğinden eve girmeyiniz. Derhal polisi arayıp, gözetlemeye devam ediniz.

- Bahçenizde ağaç yetiştiriyorsanız, bunları kapı ve pencerenizin dışarıdan görünmelerine mani olmayacak şekilde budamaya özen gösterin. Böylelikle hırsızların kimseye görünmeden çalışma şansları azalacaktır.

- Gecenin ortasında ayak sesleri duyarak uyandığınızda ne yatmaya devam ederek uyuyor süsü verin, ne de hırsıza karşı koyun. Her iki davranış şekli de risklidir. Işığı yakarak ve hareket ederek çok ses çıkarın, kendi kendinize olsanız bile hayali arkadaşla yüksek sesle konuşuyormuş gibi davranın. Birçok hırsız, riskle karşı karşıya gelmektense boş elle kaçmayı tercih eder. Bu durumda hemen polisi arayıp yardım istemeyi ihmal etmeyiniz."