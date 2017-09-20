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20 Eylül 2017 09:38

Payas Kaymakamı Polat Kara görevine başladı

Hatay’ın Payas İlçe Kaymakamlığına atanan Polat Kara görevine başladı.

Payas Kaymakamı Polat Kara görevine başladı

20 Eylül 2017 09:38


Kumluca Kaymakamı iken, son Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Payas Kaymakamlığı görevine atanan Dr.Polat Kara, ilçeye geldi. Kara, kaymakamlık binasına gelişinde personel ve kurum müdürleri tarafından karşılandı.


Kaymakam Kara, sanayi ve tarımda ülkenin önemli lokomotif merkezlerinden biri olan Payas’ın değerli halkına hizmet etmenin büyük bir onur olduğunu ifade ederek, bu ağır sorumluluğu üstlenmenin bilinciyle gelecekte daha yaşanabilir, gelişmiş, sanayi ve tarımdan hak ettiği payı alan ve daha güzel bir Payas için hep birlikte çalışacaklarını ifade etti.


Görev yapacağı dönem içerisinde başta toplumun huzur ve güveninin sağlanması olmak üzere, yaşlılara, engellilere, korunmaya muhtaç çocuklara, gazi ve şehit yakınlarına daha hızlı ve etkin olmak üzere ilçede eğitim, sağlık, tarım ve sanayinin geliştirilmesi konularında çalışacaklarını kaydetti.




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