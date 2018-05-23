Payas STEM Merkezi’nin ‘UV Metre’ projesi için protokol imzalandı

UV Metre projesiyle hassas ciltli insanlar başta olmak üzere tüm inşaların, güneş ışığının zararlı etkilerinden ve hava kirliliğinden korunmasını sağlamak amaçlı, insanlarda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Özel Bilfen İskenderun Fen Lisesi Proje Sorumlusu Özcan Kıranbağlı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye’deki bir ilaç firmasının düzenlediği liselerarası bilim yarışmasında katılan UV Metre projesi, Payas Belediyesi STEM merkezi öğrencileri ile birlikte sosyal sorumluluk projesi olarak insanların faydalanacağı bir projedir. Maalesef Türkiye’de meteoroloji bunu ölçmüyor. Sadece Ankara’da 2006 teknolojisi ile alınmış bir cihaz var. Şimdi biz bu teknolojiyi hayata geçirmek istiyoruz” dedi.

Payas Belediye Başkanı Bekir Altan da STEM eğitiminde istediği sonucu aldığını ifade ederek, “İçerisinde çocuklarımızın olması, dünya markası bir ilaç firmasıyla çalışması bir ayrıcalık. Bizde Payas STEM olarak eğitim camiasının emrindeyiz. 2006 teknolojisi ile sadece Ankara’da olan bir teknolojiyi siz tüm Hatay’ın kullanımına sunacaksınız. Yolunuz bahtınız açık olsun” diye konuştu.

Payas Belediyesi STEM yöneticisi Cem Kağar ise bu projeyi ilk olarak İskenderun ve Payas’ta istasyon kurarak hayata geçirip, veri akış verişini sağlayıp IOS ve Android uygulamalarıyla hayata geçirdikten sonra önce Hatay sonra Türkiye geneline yaymayı planladıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından, UV Metre Eğitim Kültür İşbirliği protokolüne her iki tarafta imza attılar.