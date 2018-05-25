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25 Mayıs 2018 14:09

Payas ’ta “Sosyal medya” eğitim semineri

Hatay’ın Payas ilçesinde “Sosyal Medya Araçlarının Aile içi Kullanımı ve Bağımlı Okul Öncesi Çocuklar” adlı seminer düzenlendi.

Payas ’ta “Sosyal medya” eğitim semineri

25 Mayıs 2018 14:09


Payas Kaymakamlığı, İlçe Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Toplum Hizmetleri Derneği ve KADEM desteği ile Kamile Şahin konferans salonunda gerçekleştirilen seminer yoğun ilgi gördü.


Sosyolog Nurcan Özcan ve Anaokul Öğretmeni Zeynep Günen’in konuşmacı olarak katıldığı seminerde, Bilişim çağının sonuçları olarak hayatımıza giren bilgisayar, internet, cep telefonu ve tablet gibi araçların aile ve çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri, bu araçların doğru kullanımı, sağlık üzerindeki olumsuz etkileri, aile ve çocuk üzerindeki sosyal etkileri ve çocukları uzak tutabilme yollarını anlattı.


Payas Kaymakamı Dr. Polat Kara, Belediye Başkan Vekili Fikret Saraçoğlu’nun yanı sıra kurum müdürleri ve amirlerinin de katıldığı seminer soru ve cevap kısmıyla sona erdi.




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