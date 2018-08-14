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14 Ağustos 2018 07:37

Payaslı vatandaşlar sıkıntı ve ihtiyaçlarını Vali Vekili Mardinli’ye iletti

HATAY (İHA) – Payaslı vatandaşlar “Muhtarlar ve Halkla Buluşma” toplantısında sıkıntı ve ihtiyaçlarını Hatay Vali Vekili Orhan Mardinli’ye iletti.

Payaslı vatandaşlar sıkıntı ve ihtiyaçlarını Vali Vekili Mardinli’ye iletti

14 Ağustos 2018 07:37

Vali Vekili Mardinli ise sorunların çözümü için müdürlere talimat verdi.


Hatay Vali Vekili Orhan Mardinli, Muhtarlar ve Halkla Buluşma toplantıları kapsamında Payas Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda vatandaşlar ve mahalle muhtarlarıyla buluştu. Muhtarlar ve vatandaşlar sıkıntılarını, ihtiyaçlarını ve taleplerini Vali Vekili Mardinli’ye iletti.


Vali Vekili Mardinli ise sorunların çözümüne ilişkin ilgili kurum müdürlerine talimatlar verdi.


Toplantıya Hatay İl Jandarma Komutan Vekili Alb. Halit Şahin, İl Emniyet Müdürü Vekili Cemal Gülerik, Payas Kaymakamı Dr. Polat Kara, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, ilgili kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlarımız katıldı.




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