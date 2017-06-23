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23 Haziran 2017 13:48

Payasspor 5 futbolcuyla sözleşme imzaladı

Spor Toto 3.

Payasspor 5 futbolcuyla sözleşme imzaladı

23 Haziran 2017 13:48

Lig takımlarından Payasspor, iç ve dış transferde 5 futbolcuyla sözleşme imzaladı.


Payasspor Transfer Komitesi Üyesi Derman Gözükara, Sancaktepe Spor’dan Koray Kurt ile 2 yıllık, Ankara Adliyespor’dan Necmi Çoban ile 1 yıllık, iç transferde ise Rıdvan Peker ile 2 yıllık, Mehmet Ali Yenilmez ve Deniz Karadeniz ile 1’er yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.


Payasspor Transfer Komitesi Başkanı Bekir Tufan ise 4 futbolcuyla daha prensipte anlaştıklarını belirterek, "Payasspor’u layık olduğu yere getirebilmek için yoğun çaba harcıyoruz. Yeni sezon öncesinde arkadaşlarımız ile yaptığımız değerlendirme sonucunda 4 futbolcu ile prensipte anlaştık. Bayramdan sonda resmi sözleşme imzalayacağız" dedi.




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