Payasspor Nevşehir’de sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Lig 3. Grup’ta mücadele eden Payasspor, yeni sezon öncesinde 26 günlük kamp çalışmalarını Nevşehir’de sürdürüyor.

Sabah ve öğleden sonra olmak üzere Teknik Direktör Mehmet Seçkin nezaretinde günde 2 idman yaparak yeni sezona hazırlanan mavi beyazlı ekipte morallerin yerinde olması gerek teknik heyeti gerek ise yönetimi sevindiriyor.

Neşe içerisinde geçen kamp kadrosunda 19’u sözleşmeli olmak üzere toplam 23 futbolcu bulunuyor.

Teknik Direktörü Mehmet Seçkin, takımın 29 Temmuz Pazar günü Konya (U-21) ile 2 Haziran tarihinde de Kozan Belediyespor ile hazırlık karşılaşması yapacağını, ikinci kamp döneminde de 4 veya 5 hazırlık karşılaşması yapmayı hedeflediklerini söyledi. Seçkin, "Yeni sezon öncesi Nevşehir kampımız neşe içerisinde geçmektedir. Kısa bir zaman olmasına rağmen yeni ve eski futbolcularımızın bir birleriyle uyum sağlaması bizleri sevindirmektedir. Yapacağımız özel karşılaşmalarda kamp kadromuzda bulunan tüm futbolcularımıza forma giydireceğiz" dedi.

Kulüp Başkanı Osman Oğuzhan Çolak ise yaptığı açıklamada, teknik heyetin verdiği raporlar doğrultusunda 3 futbolcuyla prensipte anlaştıklarını belirterek, "Bu futbolcularımız ile resmi sözleşme imzaladıktan sonra Nevşehir kampımıza katılacaklar" diye konuştu.