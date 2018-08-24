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24 Ağustos 2018 09:16

Payasspor, Osmaniyespor ile hazırlık maçı yapacak

TFF 3.

Payasspor, Osmaniyespor ile hazırlık maçı yapacak

24 Ağustos 2018 09:16

Lig 3. Grup’ta mücadele eden Payasspor, ligin ilk karşılaşması öncesi yarın Osmaniyespor ile hazırlık maçı oynayacak.


Payasspor, yeni sezon öncesinde Nevşehir’de yaptığı kamp çalışmalarını tamamlayarak kente döndü. İskenderun Belediyesi’ne ait Karayılan Belediye Spor Tesisleri’nde Teknik Direktör Mehmet Seçkin nezaretinde hazırlıklarını sürdüren Payassporlu futbolcuların ligin başlamasına kısa bir zaman kala hırslı ve azimli olmaları dikkat çekti.


Ligin ilk haftasında 2 Eylül Pazar günü deplasmanda Cizrespor ile karşılaşacak olan mavi beyazlı ekip, bu müsabaka öncesinde 25 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Osmaniyespor ile hazırlık maçı yapacak.




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