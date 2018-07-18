Diğer
Kategoriler
18 Temmuz 2018 15:12

Payasspor’da 3 transfer

Spor Toto 3.

Payasspor’da 3 transfer

18 Temmuz 2018 15:12

Lig 3. Grup’ta mücadele eden Payasspor, Aykut Topal, Deniz Karadeniz ve Gökhan Korkmaz ile 1’er yıllık sözleşme imzaladı.


Payasspor Başkanı Osman Oğuzhan Çolak, geçen sezon takımda forma giyen 26 yaşındaki defans oyuncusu Aykut Topal ile 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Deniz Karadeniz ile yola devam kararı alarak 1’er yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.


Transfer Komitesi Başkanı Mustafa Akyol ise daha önce prensipte anlaştıkları ve geçen sezon Bayburt Özel İdare Spor’da forma giyen 27 yaşındaki Gökhan Korkmaz ile de 1 yıllık anlaşmaya vardıklarını belirtti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HATAY HABERLERİ
HATAY HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç