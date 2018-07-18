Payasspor’da 3 transfer

Lig 3. Grup’ta mücadele eden Payasspor, Aykut Topal, Deniz Karadeniz ve Gökhan Korkmaz ile 1’er yıllık sözleşme imzaladı.

Payasspor Başkanı Osman Oğuzhan Çolak, geçen sezon takımda forma giyen 26 yaşındaki defans oyuncusu Aykut Topal ile 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Deniz Karadeniz ile yola devam kararı alarak 1’er yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Transfer Komitesi Başkanı Mustafa Akyol ise daha önce prensipte anlaştıkları ve geçen sezon Bayburt Özel İdare Spor’da forma giyen 27 yaşındaki Gökhan Korkmaz ile de 1 yıllık anlaşmaya vardıklarını belirtti.