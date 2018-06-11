Diğer
Kategoriler
11 Haziran 2018 19:18

Payasspor’da 4 transfer

TFF 3.

Payasspor’da 4 transfer

11 Haziran 2018 19:18

Lig’de mücadele eden Payas Spor, yeni sezon öncesinde iç transferde 4 futbolcuyla sözleşme imzaladı.


Payasspor Başkanı Osman Oğuzhan Çolak, iç transferde sözleşmesi sona eren 4 futbolcusuyla yeniden sözleşme imzaladıklarını belirtti.


Teknik Direktör Mehmet Seçkin’in verdiği rapor doğrultusunda transferlere hız verdiklerini ifade eden Payas Spor Basın Sözcüsü Hamza Salih Ak, "Teknik direktörümüz Mehmet Seçkin’in verdiği rapor doğrultusunda orta saha oyuncumuz 29 yaşındaki Koray Kurt ile 1+1 yıllık, sağ bek mevkiinde görev yapan 24 yaşındaki oyuncumuz Teyfik Şanver ile 2 yıllık, 22 yaşındaki kalecimiz Suphi Dağ ile 2 yıllık ve 32 yaşındaki stoperimiz Onur Çakır ile de 1 yıllık yeni sözleşme imzaladık" dedi.


Kulüp Başkanı Osman Oğuzhan Çolak, iç transferde prensipte anlaştıkları diğer 9 futbolcularıyla daha yeni sözleşme imzalayacaklarını, dış transferde de bazı futbolcularla da görüşme halinde olduklarını söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HATAY HABERLERİ
HATAY HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç