Payasspor’da 4 transfer

Lig’de mücadele eden Payas Spor, yeni sezon öncesinde iç transferde 4 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Payasspor Başkanı Osman Oğuzhan Çolak, iç transferde sözleşmesi sona eren 4 futbolcusuyla yeniden sözleşme imzaladıklarını belirtti.

Teknik Direktör Mehmet Seçkin’in verdiği rapor doğrultusunda transferlere hız verdiklerini ifade eden Payas Spor Basın Sözcüsü Hamza Salih Ak, "Teknik direktörümüz Mehmet Seçkin’in verdiği rapor doğrultusunda orta saha oyuncumuz 29 yaşındaki Koray Kurt ile 1+1 yıllık, sağ bek mevkiinde görev yapan 24 yaşındaki oyuncumuz Teyfik Şanver ile 2 yıllık, 22 yaşındaki kalecimiz Suphi Dağ ile 2 yıllık ve 32 yaşındaki stoperimiz Onur Çakır ile de 1 yıllık yeni sözleşme imzaladık" dedi.

Kulüp Başkanı Osman Oğuzhan Çolak, iç transferde prensipte anlaştıkları diğer 9 futbolcularıyla daha yeni sözleşme imzalayacaklarını, dış transferde de bazı futbolcularla da görüşme halinde olduklarını söyledi.