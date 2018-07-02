Payasspor’da 6 transfer

Lig’de mücadele eden Payas Spor, yeni sezon öncesinde iç transferde 6 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Payasspor Başkanı Osman Oğuzhan Çolak, iç transferde sözleşmesi sona eren 4 futbolcusuyla yeniden sözleşme imzaladıklarını belirtti.

Kulüp Başkanı Osman Oğuzhan Çolak, iç transferde oyuncuları kaleciler Suphi Dağ ile 2 yıllık, Ömer Eleler, Onur Şengül, defans Gökmen Öztürk, Oğuzhan Kuş, orta saha Sezer Çelik ile birer yıllık yeni sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Kulüp binasında gerçekleştirilen imzaların ardından başkan Çolak, iç ve dış transferlere yönelik çalışmalarının devam ettiğini de sözlerine ekledi.