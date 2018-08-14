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14 Ağustos 2018 16:07

Payas’ta bayramda huzur ve güvenin sağlanması için çalışmalar başladı

Payas İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı tatilinin huzur ve güven ortamı içinde geçmesi amacıyla vatandaşları ve esnafları, çeşitli konularda bilgilendirdi.

Payas’ta bayramda huzur ve güvenin sağlanması için çalışmalar başladı

14 Ağustos 2018 16:07


Payas İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından trafik güvenliği ve genel asayiş ortamının sağlanması için gerekli uygulama ve denetimlerin devam ettirileceği duyuruldu. Alınacak tedbirlere ek olarak vatandaşların kurbanlık ve bayram alışverişleri sırasında dolandırıcılık, canlı hayvan hırsızlığı, parada sahtecilik gibi suçların mağduru olmamaları için bilgilendirme çalışmalarının da yerine getirileceği kaydedildi.


Payas İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlileri tarafından, kurban alım-satımı yapılan alanlarda kurbanlık alan ve satan vatandaşların, dolandırıcılara ve hırsızlara karşı dikkatli olması için 200 adet broşür dağıtımı yapıldı.


Ayrıca Payas’ta bulunan esnaflar ziyaret edilerek sahte para vemre olaylarına karşı dikkat edilecek konular ile sahte para kontrol kalemi kullanımıyla ilgili bilgiler aktarıldı.


Payas Emniyet Müdürlüğü tarafından Payas’ta ikamet eden veya bayramlaşma münasebetiyle ilçeye gelenlere bu tip bilgilendirme faaliyetlerinin devam edileceği kaydedildi.




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