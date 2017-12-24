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24 Aralık 2017 16:12

Payas’ta "Davamız Kudüs" mitingi

Hatay’ın Payas ilçesinde "Davamız Kudüs" mitingi düzenlendi.

Payas’ta

24 Aralık 2017 16:12


Payas Atatürk Parkı önünde düzenlenen mitinge, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları üyeleri ve binlerce vatandaş katılarak Kudüs için tek yürek oldu.


Yoğun ilginin gösterildiği miting Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Mitingde konuşan Hüseyin Gülle Bagtur, yaptığı konuşmada, “ Peygamberimizin Miraca çıktığı belde olan Kudüs, bize emanet mübarek bir beldedir. Kudüs ve Filistin bizim kırmızı çizgimizdir. Bizim topraklarımızdır, vazgeçmeyiz. Kudüs’e atılan ateş, ABD ve İsrail’i yakacak" dedi.


Hatay Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı’nın gösterisinin ardından miting dualar eşliğinde sona erdi




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