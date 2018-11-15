Payas'ta kanalizasyonda dumanlı haşere ilaçlaması

Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipleri il genelinde haşere, larva ve uçkun ile bilimsel ve akılcı yollarla mücadele çalışmalarının sürdürüldüğünü belirttiler.

Payas ilçesinde termal fog yöntemi çalışması ile tüm rögarlarda dumanlı ilaçlama yaptıklarını, kanalizasyonların içine kadar ulaşan ilaçlı duman ile haşereleri etkisiz hale getirdiklerini ifade eden ekipler, insan sağlığı için tehdit oluşturan haşereleri kontrol altına almayı hedeflediklerini Hatay halkına ve doğaya zarar vermeden çalışmalarının sürdürüldüğü kaydetti.