Payas'ta, Maraşlılar ve Hassalılar kültür evlerinin temeli atıldı

Hatay'ın Payas ilçesinde Kahramanmaraşlılar Kültür Evi ve Hassalılar Kültür Evi'nin temelleri törenle atıldı.

Payas Belediyesi tarafından planlanan Fatih Mahallesinde yapılacak olan 350 metrekare 2 katlı Kahramanmaraşlılar Kültür Evi ve 630 metrekare 2 katlı Hassalılar Kültür Evi yapımı için temel atma töreninde Kur'an-ı Kerim okundu. Ardından her iki projenin hayırlı bir şekilde başlayıp bitirilmesi için dua edilerek kurban kesildi.

Törene katılan Payas Kaymakamı Dr. Polat Kara, "Hiçbir dilde karşılığı olmayan sadece bize has olan 3 kelime var. Gönül, sıla ve gurbet. İşte burada bu gönlümüzde yaşadığımız bu sızılara bir nebze su serpen ayrımcılık değil bütünleşmeye vesile olan bu projenin temellerini atıyoruz. Hepimize hayırlı olsun" dedi.

Payas Belediye Başkanı Bekir Altan ise konuşmasında, Payas'ın Türkiye'nin ve Hatay'ın her yerinden gelen ailelerin buluştuğu bir ilçe olduğunu belirtere, "Bu kültür evlerinde sadece Hassalılar, Kahramanmaraşlılar değil tüm Payaslılar gerek kurs gerekse seminer gibi toplu etkinliklerle bir araya gelebilecekler” diye konuştu.

Temel atma törenine Kahramanmaraş Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Hassa Belediye Başkanı Abdurrahman Demirel, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Bağ'da katıldı.