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03 Temmuz 2017 10:48

Payas’ta mendil kapmaca şampiyonası

Hatay’ın Payas ilçesinde mendil kapmaca şampiyonası düzenlendi.

Payas’ta mendil kapmaca şampiyonası

03 Temmuz 2017 10:48


Çocuk Oyunları ve Spor Kulübü Federasyonu (ÇOSKK) ve Payas Belediyesi işbirliğiyle 1-2 Temmuz 2017 tarihleri arasında gerçekeştirilen ‘Payas Belediyesi Çocuk Oyunları 7. Minikler Mendil Kapmaca Türkiye Şampiyonası’na İstanbul, Muğla, Mersin, Adana, Hatay illerinden katılan takımlar birincilik için yarıştı.


Payas Belediye Başkanı Bekir Altan müsabaka öncesi yaptığı açıklamada, “Belediye olarak, Çocuk Oyunları ve Spor Kulübü Federasyonu ile ilçemizde gerçekleştirdiğimiz çocuk oyunları 7. minikler mendil kapmaca Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Yarışmalarda kıyasıya mücadele eden çocuklarımıza ve takımlara başarılar diliyorum” dedi.


İki gün süren şampiyona, dereceye giren takımlara kupaları ile en skorer ve en centilmen kız-erkek öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle tamamlandı.




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