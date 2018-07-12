Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, eğitimin, bir milletin kaderini belirlediğini ifade ederek, "Güzel bir gelecek yalnızca iyi bir eğitimle sağlanır. Çağdaş medeniyet kapıları ancak eğitim ile aralanır. Eğitim kalitesinin artması adına devletimiz her türlü imkanlarını kullanıldığı gibi bizler de belediye olarak eğitime desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

2017-2018 eğitim öğretim yılında ilçedeki öğrencilerin geleceğe olan bakış açılarını daha verimli hale getirmek adına hazırlanan proje kapsamında ilk, ortaokul ve lise öğrencilerine 23 bin 450 adet sınavlara hazırlık kitabı ve 544 adet zeka oyun seti dağıttıklarını vurgulayan Başkan Altan, "Daha iyi bir gelecek sunabilmek için öğrencilerimize deneme sınavları yaptık. Her türlü sorunun çözümü için verilecek cevabın eğitim olduğunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Okul öncesinden başlayarak eğitimin tüm kademelerinde nasıl daha iyi bir eğitim verilebileceğini anlatıp, eğitimi iyi hale getirmek için elimizden geleni yapacağız. Tarık Projemiz de bunlardan bir tanesi. Projede emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.