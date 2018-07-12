Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2018 10:01

Payas’ta öğrencilere 23 bin 450 kitap, 544 adet zeka oyun seti dağıtıldı

Hatay’ın Payas ilçesinde belediye ile ilçe milli eğitim müdürlüğü iş birliği ile yürütülen “Tarık Projesi” kapsamında öğrencilere 23 bin 450 adet sınava hazırlık kitabı ve 544 adet zeka oyunu seti dağıtıldı.

Payas’ta öğrencilere 23 bin 450 kitap, 544 adet zeka oyun seti dağıtıldı

12 Temmuz 2018 10:01


Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, eğitimin, bir milletin kaderini belirlediğini ifade ederek, "Güzel bir gelecek yalnızca iyi bir eğitimle sağlanır. Çağdaş medeniyet kapıları ancak eğitim ile aralanır. Eğitim kalitesinin artması adına devletimiz her türlü imkanlarını kullanıldığı gibi bizler de belediye olarak eğitime desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.


2017-2018 eğitim öğretim yılında ilçedeki öğrencilerin geleceğe olan bakış açılarını daha verimli hale getirmek adına hazırlanan proje kapsamında ilk, ortaokul ve lise öğrencilerine 23 bin 450 adet sınavlara hazırlık kitabı ve 544 adet zeka oyun seti dağıttıklarını vurgulayan Başkan Altan, "Daha iyi bir gelecek sunabilmek için öğrencilerimize deneme sınavları yaptık. Her türlü sorunun çözümü için verilecek cevabın eğitim olduğunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Okul öncesinden başlayarak eğitimin tüm kademelerinde nasıl daha iyi bir eğitim verilebileceğini anlatıp, eğitimi iyi hale getirmek için elimizden geleni yapacağız. Tarık Projemiz de bunlardan bir tanesi. Projede emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HATAY HABERLERİ
HATAY HAVA DURUMU
29
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç